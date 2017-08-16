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Сегодня: подарок от президента, лоб в лоб, примите моего ребенка в школу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364914_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443132-ru.html

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