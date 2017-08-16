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Новости Кыргызстана

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Джордж Мартин рассказал, почему убивает главных героев своих книг

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364917_dj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443131-ru.html

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16 августа 2017, 17:38       Комментарии

Сюжет книги должен быть непредсказуемым для читателей. Они должны по-настоящему бояться за судьбу главных героев, любой из которых может быть убит. Об этом на пресс-конференции в Петербурге рассказал автор цикла "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин, передает Росбалт.
"До того, как я стал писателем, я очень долго был читателем. И я пытался написать книгу, которую мне самому захочется читать. Как читатель я ненавидел книги с предсказуемым сюжетом. Вы все знаете такие книги. Читаешь первую главу, и уже знаешь, чем все кончится. Вот герой, вот злодей, у героя будут какие-то трудности, но в конце он победит. Но я люблю читать книги, которые удивляют, возбуждают, пугают. И хочу, чтобы такими они были для моих читателей. Я хочу, чтобы читатель действительно боялся за судьбу героя, не знал, спасется ли он из опасной ситуации. И получить это можно, только убив кого-то из главных героев. Тогда читатели поймут, что это реально, и действительно могут случиться события, которые персонаж не переживет", - пояснил Джордж Мартин.
Писатель отметил, что смерть ключевого персонажа цикла Эддарда Старка была запланирована для того, чтобы позволить выйти на первый план молодому поколению героев. Однако автор испытывает некоторое сожаление, когда знакомится с актерами сериала "Игра престолов", которых он ранее "убил" в книгах.
"Появляется чувство вины. Ведь я виноват в том, что через какое-то время этого человека уволят. Ты жмешь кому-то руку и говоришь "Приятно познакомиться", а сам думаешь "О, я убил тебя ужасным образом еще два года назад". Но по большей части их персонажи были мертвы задолго до того, как я встретился с этими молодыми красивыми актерами", - отметил писатель.

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