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Не нежиться с женой — чего нельзя делать сыну при отце в кыргызской семье

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443130-ru.html

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16 августа 2017, 17:10       Комментарии

Агентство Sputnik Кыргызстан задало этнографу Октябрю Капалбаеву вопрос, чего сыновья не должны делать при отцах.
При отце сын не ласкал своих детей. У кыргызов отец никогда не выказывал нежных чувств по отношению к детям. Даже если сильно их любил, мог слегка погладить по голове. Потому что с древности при родителях приголубить ребенка считалось признаком бестактности. Зато это могли делать бабушки и дедушки со своими внуками. А еще важный момент то, что при своем отце сын не позволял себя называть "ата".
Не бил и сильно не ругал ребенка. Наказывать внука при дедушке считалось неприличным. Также бытовало поверье, что это могло навредить деду.
Отношения с женой. При отце сын с женой не демонстрировали нежные чувства друг к другу. Сноха при свекре и свекрови не называла мужа по имени.
Сыновья не отпускали бороду при живом отце. В древности у кыргызов мужчины отращивали и бороду, и усы в зависимости от возраста. Например, юноши отпускали усы, когда женились, обзаводились семьями, а бороду уже в почтенном возрасте.
Сын не садился выше отца. Кыргызы во время трапезы всегда занимали определенные места в зависимости от возраста и пола. Например, когда девушки выходили замуж, они как гостьи садились на почетные места, а сыновья у входа в юрту. Пока живы родители, сыновья никогда не занимают их почетные места.
Устуканы (вареное мясо). Сын в гостях или во время трапезы дома в присутствии отца никогда не получал устукан вперед него.
Сын никогда не курил и не употреблял алкоголь при отце. Также считалось постыдным показаться в пьяном виде перед главой семейства.
Не бранился перед отцом. Хорошо воспитанный своим отцом сын не произносил бранных слов не только перед родителями, но и перед своей семьей.
Каждый мужчина должен помнить, что его обязанность - достойно воспитать детей.
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