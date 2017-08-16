Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстан готов экспортировать в Узбекистан продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности

16 августа 2017, 16:59 Комментарии

"Развитие отношений двух народов невозможно без снятия барьеров и ограничений", — подчеркнул премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 16 августа, на заседании Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Заседание комиссии прошло под председательством премьер-министра Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.

"Прошло восемь лет с момента проведения последнего седьмого заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Это достаточно длительный перерыв. В этой связи Кыргызстан тепло воспринял слова президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о том, что главным приоритетом внешнеполитической деятельности Узбекистана является регион Центральной Азии. А именно — укрепление и развитие отношений с соседними странами. Мощный импульс развитию двусторонних отношений дали главы наших государств во время визита президента КР Алмазбека Атамбаева в Самарканд в конце 2016 года. Для активизации взаимодействия нам необходимо принять дорожную карту торгово-экономического сотрудничества между двумя странами", – подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава правительства Кыргызстана отметил значимость возобновления работы пунктов пропуска на кыргызско-узбекской государственной границе.

"Это создаст условия для свободного перемещения и транзита грузов, реализации совместных инвестиционных проектов, создания совместных кыргызско-узбекских предприятий, логистических центров и перерабатывающих предприятий. Кроме этого, Кыргызстан заинтересован в долгосрочных поставках минеральных удобрений из Узбекистана, развитии воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщений, способствующих росту товарооборота и туристических потоков", – заявил глава правительства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что товарооборот между двумя странами по итогам I квартала 2017 года увеличился в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Мы не собираемся останавливаться на этом, есть огромный неиспользованный потенциал, который необходимо задействовать в полной мере. Мы готовы к импорту из Узбекистана минеральных ресурсов, хлопкового сырья, продукции автомобильной промышленности, медицинских изделий и препаратов. В свою очередь, у кыргызской стороны есть, что экспортировать в Узбекистан. Это продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, а также текстиль и другое. В этой связи, необходимо провести работу по снятию всех барьеров и ограничений. Помимо торгово-экономического сотрудничества, важное значение имеет и развитие культурно-гуманитарных связей между нашими народами, мы имеем общую историю, схожие обычаи и язык. Именно это сближает наших граждан и накладывает на нас обязанности по активизации культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. В этом контексте мы приветствуем проведение Дней культуры Узбекистана в Кыргызстане в октябре 2017 года и готовы оказать максимальное содействие в проведении данного мероприятия на самом высоком уровне", – резюмировал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, на заседании рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере торгово-экономических отношений.