54,8% опрошенных кыргызстанцев считают, что водительские права легко можно купить

16 августа 2017, 16:33 Комментарии

Бишкек, 16.08.17 /Кабар/. 54,8% опрошенных кыргызстанцев считают, что водительские права получить легко, достаточно заплатить за них деньги. Об этом сообщили в Национальном институте стратегических исследований по итогам проведенного социологического опроса в рамках проекта "М-Репорт".

Еще 18% считают, что получить водительские права легко, если выучить правила дорожного движения; 13% незнакомы с данной ситуацией; 7,8% считают, что легко получить удостоверение, если ты умеешь водить автотранспорт; и лишь 6,5% считают, что получить водительское удостоверение сложно из-за того, что экзамен на знание ПДД слишком сложный.

В соцопросе приняли участие 462 человека в возрасте от 14 лет и старше лет. Опрос проводили в Бишкеке и Оше.