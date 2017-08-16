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54,8% опрошенных кыргызстанцев считают, что водительские права легко можно купить

Источник:
http://kabar.kg/news/54-8-opro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443128-ru.html

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16 августа 2017, 16:33       Комментарии

Бишкек, 16.08.17 /Кабар/. 54,8% опрошенных кыргызстанцев считают, что водительские права получить легко, достаточно заплатить за них деньги. Об этом сообщили в Национальном институте стратегических исследований по итогам проведенного социологического опроса в рамках проекта "М-Репорт".
Еще 18% считают, что получить водительские права легко, если выучить правила дорожного движения; 13% незнакомы с данной ситуацией; 7,8% считают, что легко получить удостоверение, если ты умеешь водить автотранспорт; и лишь 6,5% считают, что получить водительское удостоверение сложно из-за того, что экзамен на знание ПДД слишком сложный.
В соцопросе приняли участие 462 человека в возрасте от 14 лет и старше лет. Опрос проводили в Бишкеке и Оше.

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