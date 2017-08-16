В программу "Депозит врача" в последнем квартале 2017 года включены 36 специалистов

16 августа 2017, 17:02 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В 2017 году в программу "Депозит врача" были зачислены 36 медицинских специалистов. Об этом агентству "Кабар" сообщила статс-секретарь Министерства здравоохранения КР Жазгуль Кийизбаева.

По ее данным, количество участников программы ограничено, и всего по республики в нее могут попасть только 150 врачей. Зачисление в программу проводится Минздравом ежеквартально, и участники по завершению срока не могут принять повторное участие.

"Программа "Депозит врача" финансируется из госбюджета и за счет средств международных доноров. Конкурс по зачислению в программу объявляется Минздравом, и отбор заявок проводится через наш сайт. Заявки рассматриваются специальной комиссией, и при отборе участников приоритет отдается особенностям социального и профессионального положения врачей", - рассказала Кийизбаева.

Общая сумма депозита согласно программе составляет около 36 тыс сомов, которая ежеквартально в течение трех лет выдается докторам в качестве надбавки к основной заработной плате. Для этого на имя врача открывается счет в расчетно-сберегательных компаниях и заключается договор с местом его работы. На данный счет министерством в течение 3-х лет каждые 3 месяца перечисляется по 3 тыс сомов.