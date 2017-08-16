Опрос: Как снизить количество ДТП?

16 августа 2017, 17:05 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17 /Кабар/. 72,1% опрошенных кыргызстанцев уверенны, что водителям просто нужно соблюдать правила дорожного движения для предотвращения ДТП. Об этом сообщили в Национальном институте стратегических исследований по итогам проведенного социологического опроса в рамках проекта "М-Репорт".

Еще 17,3% опрошенных считают, что водителям нужно "быть всегда внимательными"; 7,8% считают и призывают уважать других участников дорожного движения; 2,8% уверенны, что не стоит разговаривать по телефону, когда находишься за рулем.

Участники опроса также высказали свое мнение, что еще может помочь снизить количество ДТП. 27,9% считают, что власти должны ужесточить меры наказания для водителей и пешеходов за нарушение ПДД; 25,8% думают, что нужно установить камеры видеонаблюдения для выявления нарушителей ПДД; 13,4% выбрали улучшение инфраструктуры.

Не оставили без внимания и пешеходов, они тоже обязаны соблюдать общие правила и переходить дорогу только в положенном месте. Такого мнения придерживаются 41% из числа опрошенных граждан. Еще 23% призвали пешеходов быть осмотрительными, когда переходишь дорогу, 11% - уважать иных участников дорожного движения.

Для решения проблемы участники предложили объяснять детям о важности соблюдения правил дорожного движения, а взрослых призвали подавать правильный пример и самим соблюдать ПДД.

По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.

МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основными причинами аварий являются несоблюдение правил дорожного движения.