Составы делегаций на заседании Межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству между КР и РУз

16 августа 2017, 17:06 Комментарии
БИШКЕК, 16.08.17. /Кабар/. В городе Бишкек под председательством премьер-министров Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Узбекистана Абдуллы Арипова проходит заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между КР и РУз. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Состав кыргызской делегации:
- Жениш Разаков – вице-премьер-министр;
- Эрлан Абдылдаев – министр иностранных дел;
- Арзыбек Кожошев – министр экономки;
- Гульмира Кудайбердиева – министр образования и науки;
- Жамшитбек Калилов – министр транспорта и дорог;
- Уларбек Шаршеев – председатель государственной пограничной службы;
- Курбанбай Искандаров - Специальный представитель правительства КР по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства КР;
- Данияр Сыдыков – Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РУз;
- Бахтияр Салиев – директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве КР;
- Шухрат Сабиров – директор Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве КР;
- Нурсулу Ахметова – советник премьер-министра;
- Айбек Айдарбеков – заведующий отделом международного сотрудничества аппарата правительства КР;
- Динара Кемелова – первый заместитель министра иностранных дел;
- Алмаз Сазбаков – заместитель министра экономики;
- Жаныбек Керималиев – заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации;
- Айбек Калиев – председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания";
Состав узбекской делегации:
- Абдулазиз Камилов - министр иностранных дел РУ;
- Элер Ганиев - министр внешней торговли РУ;
- Ильхом Нейматов - спецпредставитель президента РУ по делимитации и демаркации границ, посол по особым поручениям;
- Рустам Эминжанов - заместитель председателя Службы национальной безопасности, командующий пограничными войсками РУ;
- Нодиржон Жураев - заместитель министра юстиции РУ;
- Озодбек Назарбеков - первый заместитель министра культуры РУ;
- Жавлон Вахабов - заместитель министра иностранных дел РУ;
- Аброл Вахабов - заместитель министра сельского и водного хозяйства РУ;
- Нодир Отажонов - председатель АО "Узагротехсаноатхолдинг" РУ;
- Шаалим Шавахабов - заместитель начальника Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта РУ;
- Эркин Юнусов - и.о. председателя АО "Узсаноатэкспорт";
- Акбар Шукуров - заместитель председателя АО "Узбекистон темир йуллари";
- Улугбек Мустафоев - председатель АО "Узбекэнерго";
- Тохиржон Жалилов - председатель "Узбекозиковкат холдинг".