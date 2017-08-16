Составы делегаций на заседании Межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству между КР и РУз

16 августа 2017, 17:06 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17. /Кабар/. В городе Бишкек под председательством премьер-министров Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Узбекистана Абдуллы Арипова проходит заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между КР и РУз. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Состав кыргызской делегации:

- Жениш Разаков – вице-премьер-министр;

- Эрлан Абдылдаев – министр иностранных дел;

- Арзыбек Кожошев – министр экономки;

- Гульмира Кудайбердиева – министр образования и науки;

- Жамшитбек Калилов – министр транспорта и дорог;

- Уларбек Шаршеев – председатель государственной пограничной службы;

- Курбанбай Искандаров - Специальный представитель правительства КР по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства КР;

- Данияр Сыдыков – Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РУз;

- Бахтияр Салиев – директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве КР;

- Шухрат Сабиров – директор Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве КР;

- Нурсулу Ахметова – советник премьер-министра;

- Айбек Айдарбеков – заведующий отделом международного сотрудничества аппарата правительства КР;

- Динара Кемелова – первый заместитель министра иностранных дел;

- Алмаз Сазбаков – заместитель министра экономики;

- Жаныбек Керималиев – заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации;

- Айбек Калиев – председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания";

Состав узбекской делегации:

- Абдулазиз Камилов - министр иностранных дел РУ;

- Элер Ганиев - министр внешней торговли РУ;

- Ильхом Нейматов - спецпредставитель президента РУ по делимитации и демаркации границ, посол по особым поручениям;

- Рустам Эминжанов - заместитель председателя Службы национальной безопасности, командующий пограничными войсками РУ;

- Нодиржон Жураев - заместитель министра юстиции РУ;

- Озодбек Назарбеков - первый заместитель министра культуры РУ;

- Жавлон Вахабов - заместитель министра иностранных дел РУ;

- Аброл Вахабов - заместитель министра сельского и водного хозяйства РУ;

- Нодир Отажонов - председатель АО "Узагротехсаноатхолдинг" РУ;

- Шаалим Шавахабов - заместитель начальника Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта РУ;

- Эркин Юнусов - и.о. председателя АО "Узсаноатэкспорт";

- Акбар Шукуров - заместитель председателя АО "Узбекистон темир йуллари";

- Улугбек Мустафоев - председатель АО "Узбекэнерго";

- Тохиржон Жалилов - председатель "Узбекозиковкат холдинг".