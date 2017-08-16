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В Бишкеке кратковременный дождь, гроза — прогноз погоды на 17 августа

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443124-ru.html

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16 августа 2017, 17:04       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 17 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью местами, днем в Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской областях на большей части территории, в Ошской, Баткенской, Нарынской областей местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +14...+19
днем: +21...+26
Таласская область
ночью: +5...+10
днем: +20...+25
Баткенская область
ночью: +12...+17
днем: +24...+29
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +12...+17
днем: +24...+29
Иссык-Кульская область
ночью: +9...+14
днем: +18...+23
Нарынская область
ночью: +5...+10
днем: +18...+23
В Бишкеке кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +17...+19, максимальная температура воздуха днем +24...+29.

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