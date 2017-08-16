В Бишкеке кратковременный дождь, гроза — прогноз погоды на 17 августа

16 августа 2017, 17:04 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 17 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью местами, днем в Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской областях на большей части территории, в Ошской, Баткенской, Нарынской областей местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +14...+19

днем: +21...+26

Таласская область

ночью: +5...+10

днем: +20...+25

Баткенская область

ночью: +12...+17

днем: +24...+29

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +12...+17

днем: +24...+29

Иссык-Кульская область

ночью: +9...+14

днем: +18...+23

Нарынская область

ночью: +5...+10

днем: +18...+23

В Бишкеке кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +17...+19, максимальная температура воздуха днем +24...+29.