ЦИК зарегистрировала кандидатуру Омурбека Бабанова в президенты

16 августа 2017, 16:54 Комментарии

Сегодня, 16 августа, ЦИК зарегистрировала кандидатуру Омурбека Бабанова.

Он собрал около 107 тысяч подписей граждан в свою поддержку, прошел тестирование на знание госязыка и выполнил другие требования ЦИК. Сегодня ему вручили удостоверение кандидата.

"У меня единственное пожелание, чтобы выборы прошли честными и прозрачными и без использования административного ресурса. Тогда я буду уверен, что это будет годом перемен", - сказал Бабанов.

На сегодняшний день в списке кандидатов числятся 50 человек. ЦИК зарегистрировала кандидатуру Темира Сариева и Омурбека Бабанова, остальные еще проходят процедуру регистрации.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.