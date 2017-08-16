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ЦИК зарегистрировала кандидатуру Омурбека Бабанова в президенты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364915_ci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443122-ru.html

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16 августа 2017, 16:54       Комментарии

Сегодня, 16 августа, ЦИК зарегистрировала кандидатуру Омурбека Бабанова.
Он собрал около 107 тысяч подписей граждан в свою поддержку, прошел тестирование на знание госязыка и выполнил другие требования ЦИК. Сегодня ему вручили удостоверение кандидата.
"У меня единственное пожелание, чтобы выборы прошли честными и прозрачными и без использования административного ресурса. Тогда я буду уверен, что это будет годом перемен", - сказал Бабанов.
На сегодняшний день в списке кандидатов числятся 50 человек. ЦИК зарегистрировала кандидатуру Темира Сариева и Омурбека Бабанова, остальные еще проходят процедуру регистрации.
Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

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