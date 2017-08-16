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Получить мандат кандидата в президенты волнительно – Омурбек Бабанов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/poluch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443121-ru.html

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16 августа 2017, 16:47       Комментарии

"Получить мандат кандидата в президенты очень волнительно и ответственно", – заявил в интервью журналистам кандидат в президенты Омурбек Бабанов.
По его словам, вместе с ним мандат получили и его избиратели тоже.
"Более 107 тыс. людей подписались в поддержку моей кандидатуры. У меня единственное пожелание, чтобы выборы были честными и прозрачными, без использования административного ресурса. Тогда я уверен, что этот год будет выбором перемен и больших обновлений", – сказал он.
Напомним, сегодня ЦИК вручил удостоверение кандидата в президенты Омурбеку Бабанову.
Выборы президента состоятся 15 октября 2017 года. Ранее Омурбек Бабанов сдал в ЦИК более 100 тыс. подписей граждан в его поддержку, сдал тест на знание кыргызского языка и получил высокий балл.
Напомним, регистрация кандидатов в президенты продлится до 10 сентября. Выборы президента состоятся 15 октября 2017 года.

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