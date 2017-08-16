Получить мандат кандидата в президенты волнительно – Омурбек Бабанов

16 августа 2017, 16:47 Комментарии

"Получить мандат кандидата в президенты очень волнительно и ответственно", – заявил в интервью журналистам кандидат в президенты Омурбек Бабанов.

По его словам, вместе с ним мандат получили и его избиратели тоже.

"Более 107 тыс. людей подписались в поддержку моей кандидатуры. У меня единственное пожелание, чтобы выборы были честными и прозрачными, без использования административного ресурса. Тогда я уверен, что этот год будет выбором перемен и больших обновлений", – сказал он.

Напомним, сегодня ЦИК вручил удостоверение кандидата в президенты Омурбеку Бабанову.

Выборы президента состоятся 15 октября 2017 года. Ранее Омурбек Бабанов сдал в ЦИК более 100 тыс. подписей граждан в его поддержку, сдал тест на знание кыргызского языка и получил высокий балл.

Напомним, регистрация кандидатов в президенты продлится до 10 сентября. Выборы президента состоятся 15 октября 2017 года.