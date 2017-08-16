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Омурбека Бабанова зарегистрировали кандидатом в президенты Кыргызстана

Источник:
http://knews.kg/2017/08/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443120-ru.html

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Получить мандат кандидата в президенты волнительно – Омурбек Бабанов

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16 августа 2017, 16:33       Комментарии

Центризбирком зарегистрировал еще одного кандидата в президенты – Омурбека Бабанова.
Глава ведомства Нуржан Шайлдабекова вручила ему удостоверение кандидата на пост президента страны.
"Я прошу членов ЦИК рассматривать каждого кандидата не через партии или родственников, а через призму справедливости. Я верю, что вы обеспечите открытые, прозрачные и справедливые выборы", – сказал Бабанов, обращаясь к членам Центризберкома.
Ранее Бабанов сдал в ЦИК более 100 тыс. подписей граждан в его поддержку, сдал тест на знание кыргызского языка и получил высокий балл.
Напомним, регистрация кандидатов в президенты продлится до 10 сентября. Выборы президента состоятся 15 октября 2017 года.

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