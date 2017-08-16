В Бишкек приехала официальная делегация Московской городской Думы

16 августа 2017, 16:47 Комментарии

В Бишкек 16 августа приехала официальная делегация депутатов московской государственной думы, возглавляемая председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым. Об этом сообщила пресс-служба Бишкекского городского кенеша.

В составе делегации заместитель председателя комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Ломакина, заместитель Председателя комиссии МГД по науке и промышленности Александр Сметанов.

"Это ответный визит делегации из Московской городской Думы. В феврале текущего года делегация депутатов Бишкекского городского кенеша с официальным визитом побывала в Москве. Программа пребывания делегации депутатов Московской городской Думы рассчитана на пять дней", - говорится в сообщении.