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В Бишкек приехала официальная делегация Московской городской Думы

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443117-ru.html

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16 августа 2017, 16:47       Комментарии

В Бишкек 16 августа приехала официальная делегация депутатов московской государственной думы, возглавляемая председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым. Об этом сообщила пресс-служба Бишкекского городского кенеша.
В составе делегации заместитель председателя комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Ломакина, заместитель Председателя комиссии МГД по науке и промышленности Александр Сметанов.
"Это ответный визит делегации из Московской городской Думы. В феврале текущего года делегация депутатов Бишкекского городского кенеша с официальным визитом побывала в Москве. Программа пребывания делегации депутатов Московской городской Думы рассчитана на пять дней", - говорится в сообщении.

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