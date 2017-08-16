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Интернет роуминг в Китае – больше возможностей для общения от MegaCom

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/intern...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443116-ru.html

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16 августа 2017, 16:17       Комментарии

MegaCom запустил долгожданную услугу 3G/GPRS роуминг в сети крупнейшего мобильного оператора в Китае – China Mobile.
Страна с древнейшей на земле историей, богатой культурой и невероятными туристическими возможностями – Китай с каждым годом привлекает все больше искушенных туристов из Кыргызстана. Ведь именно здесь любознательные путешественники смогут увидеть огромное количество колоритных храмов и монастырей во всей красе.
При нахождении на территории туристического Китая, абоненты MegaCom получили отличную возможность – доступ к скоростной передаче данных, помимо уже существующих голосовой связи и SMS в роуминге. Пользоваться мобильным интернетом в привычном режиме, отправлять электронные письма, общаться в социальных сетях и поддерживать связь с родными во время поездки стало гораздо проще. Стоимость 1 МБ интернет-трафика в Китае составит всего 20 сомов.
Подключите роуминг перед выездом за рубеж. Для этого обратитесь в ближайший Центр продаж и обслуживания абонентов, чтобы ознакомиться с полным списком стран, в которых доступна услуга.
Передача данных в роуминге тарифицируется в соответствии с действующими тарифами на 3G/GPRS-роуминг. Более подробную информацию о тарифах вы можете найти в разделе "Роуминг" на официальном сайте компании megacom.kg.
MegaCom – общение без границ!

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