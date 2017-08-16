Таджикистан сокращает торговлю с Китаем и Россией, наращивая ее с Казахстаном

16 августа 2017, 15:50 Комментарии

Бишкек, 16.08.17 /Кабар/. Общий объем внешнеторгового оборота Таджикистана за семь месяцев этого года составил чуть более 2 миллиарда долларов. Это на 9,2% (на 205 миллионов долларов) меньше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщает "Азия плюс" со ссылкойна на Агентство по статистике при Президенте РТ.

Экспорт товаров в январе-июле нынешнего года составил 527 млн. долларов, что на 3,9% (20 млн. долларов) больше, чем в этом же периоде прошлого года.

Импорт продукции составил на сумму около 1,5 млрд. долларов. Это на 13,1% (224 млн. долларов) меньше объема января-июля 2016 года. В частности, зафиксировано существенное уменьшение ввоза машин и оборудования, недрагоценных металлов, продуктов растительного происхождения, продукции химической промышленности, оптических и медицинских инструментов.

Объем внешнеторгового оборота Таджикистана за счет сокращения импорта сокращается третий год подряд. Среднемесячный объем импорта снизился с 358 млн. долларов в пиковом 2014 году до 286 млн. долларов в 2015 году.

В прошлом году в месяц в среднем Таджикистан импортировал продукцию на сумму 250 млн. долларов. За первые семь месяцев нынешнего года данный показатель снизился еще на 38 млн. долларов - до 212 млн. долларов.

Основными торговыми партнерами Таджикистана с начала этого года являлись Россия и Казахстан.

Объем таджикско-российского товарооборота в январе-июле этого года составил свыше 508 млн. долларов, что на 12% меньше показателя аналогичного периода 2016 года.

Размер же таджикско-казахского торгового оборота составил более 460 млн. долларов. Это почти на 30% больше объема января-июля прошлого года.

Тем временем, товарооборот между Таджикистаном и Китаем с начала года упал на 43%, составив по итогам семь месяцев этого года всего около 314 млн. долларов.