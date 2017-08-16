Доллар США: 68.7350 (-0.1934) 
Евро: 80.8117 (-0.5445) 
Золото: 40.84 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Подарим Надежде надежду: 10-летней девочке из Каракола требуется 21 тысяча сомов на протез для глазаПодарим Надежде надежду: 10-летней девочке из Каракола требуется 21 тысяча сомов на протез для глазаТаджикистан сокращает торговлю с Китаем и Россией, наращивая ее с КазахстаномТаджикистан сокращает торговлю с Китаем и Россией, наращивая ее с Казахстаном

Население Казахстана превысило 18 млн. человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/naselenie...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443114-ru.html

Похожие новости

Таджикистан сокращает торговлю с Китаем и Россией, наращивая ее с Казахстаном

Двух кыргызстанцев задержали за незаконную охоту на марала в Казахстане

Сборная КР по женскому футболу обыграла казахстанок на "Кубке трех наций"

Кыргызстанки разгромили казахстанок на футбольном поле — Кубок трех наций

Футболистки Кыргызстана всухую выиграли сборную Казахстана

16 августа 2017, 15:56       Комментарии

Бишкек, 16.08.17 /Кабар/. Численность населения Казахстана перевалила за 18 млн. человек, сообщает "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.
"Численность населения страны на 1 июля 2017 года составила 18 034,3 тыс. человек, в том числе городского - 10 339,4 тыс. человек (57,3%), сельского - 7 694,9 тыс. человек (42,7%). По сравнению с 1 июля 2016 года численность населения увеличилась на 238,2 тыс. человек, или 1,34%",- говорится в сообщении.
В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-июнь 2017 года составило 189,3 тыс. человек, что на 6,4% меньше, чем за соответствующий период 2016 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,16 родившихся. Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем-июнем 2016 года снизился на 12,4 тыс. человек, или на 9,2% и составил 122,6 тыс. человек.
Естественный прирост на 1000 населения составил 13,70 человек. В рассматриваемом периоде число умерших составило 66,7 тыс. человек, что на 0,7% меньше, чем в январе-июне 2016 года. Общий коэффициент смертности составил 7,46 умерших на 1000 человек.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум