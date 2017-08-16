Подарим Надежде надежду: 10-летней девочке из Каракола требуется 21 тысяча сомов на протез для глаза

16 августа 2017, 15:58 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17 /Ислам Розиев – Кабар/. 10-летней жительнице города Каракола Надежде Кисилёвой необходимо собрать 21 тысячу сомов для покупки стеклянного протеза для левого глаза. Об этом агентству "Кабар" рассказала мама девочки Ольга Осипова.

По ее словам, у Надежды врождённая глаукома и она уже перенесла одну операцию в детстве, операцию проводили в больнице Каракола. Позже ей удалили левый глаз. Теперь ей нужно поставить глазной протез, который стоит 21 тысячу сомов. Надежда иногда приходит на базар Каракола и просит подаяние, чтобы попытаться собрать необходимую сумму.

Осипова добавила, что для ее семьи даже эта небольшая сумма неподъемная, так как она не имеет постоянной работы, перебивается временными подработками, а заработанных денег едва хватает на повседневные нужды.

Она сообщила, что ее муж скончался, ее мать тоже болеет, она недавно перенесла инсульт. По ее словам, государство выплачивает Надежде по 3 тысячи сомов в месяц, но их тоже ни на что не хватает.

Неравнодушные кыргызстанцы могут оказать помощь маленькой Надежде.

Номер телефона Ольги Осиповой: +996 702 411 620.

Фотографию сделала Нурайым Эрнисова и опубликовала на своей странице в "Фейсбуке".