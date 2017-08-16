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Резких скачков курса тенге не ожидается - эксперты

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/rezkikh-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443112-ru.html

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16 августа 2017, 16:02       Комментарии

Бишкек, 16.08.17 /Кабар/. Ассоциация финансистов Казахстана представила итоги опроса экспертов по их ожиданиям курса национальной валюты, сообащет "Казинформ".
В июле Ассоциация уже публиковала итоги пилотного исследования в форме опроса экспертов. За короткое время им удалось опросить 20 экспертов. Тогда лишь каждый пятый эксперт был близок к тем цифрам, что сложились в итоге. Точность прогнозов составила 17,8%.
Однако, в Ассоциации финансистов считают, что данное исследование позволяет выявить ожидания участников финансового рынка в целом. В августовском опросе участвовали 28 экспертов. "Мы не раскрываем имена экспертов. Но могу сказать, что все они - руководители аналитических служб организаций-членов Ассоциации. Это банки, брокеры и страховые компании. В начале месяца мы разослали всем членам Ассоциации интернет-опросник по интересующим нас позициям. К сожалению, не все наши члены активны, и даже по важным вопросам активную переписку с нами ведут около 70-80 человек при том, что в АФК состоит 171 организация", - рассказал представитель Ассоциации финансистов Казахстана.
Исследование показало, что в целом участники финансового рынка Казахстана не ожидают резких изменений курса тенге и цен на нефть. В среднем эксперты ждут, что к концу месяца курс тенге к доллару составит 333,9 при сегодняшнем курсе 332,5. До конца года, по мнению экспертов, курс национальной валюты будет колебаться в пределах 335-339,8 тенге за 1 доллар. При этом не ожидают отечественные компании и существенных изменений по цене на нефть, в среднем прогнозируя ее к концу месяца на уровне 52,5 долларов за баррель при нынешней цене 51.
Рубль, по мнению казахстанских экспертов, также не ослабнет, максимум его курс к доллару к концу месяца составит 60, 4 при нынешнем 59,8. До конца года нефть, по среднему арифметическому всех экспертных мнений, составит 53,9 долларов за баррель, а курс рубля к доллару - 62,3. Немного позже Ассоциация финансистов опубликует на своем сайте детализацию, где будет виден диапазон прогнозов - какие назывались максимальные и минимальные прогнозы. В дальнейшем Ассоциация планирует включить в опросник экспертов пункты об ожиданиях инфляции, ВВП и уровня безработицы.

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