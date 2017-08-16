ВОЗ и Минздрав КР определили пять блоков по двустороннему сотрудничеству

16 августа 2017, 16:04 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Министерство здравоохранения КР определили пять приоритетных направлений по двустороннему сотрудничеству в медицинской отрасли. Об этом агентству "Кабар" сообщила статс-секретарь Минздрава Жазгуль Кийизбаева.

По ее данным, приоритетными направлениями на 2018-2019 годы были определены следующие блоки: инфекционные болезни, неинфекционные заболевания, укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла, укрепление системы здравоохранения и разработка программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

Она также отметила, что ВОЗ оказывает большую поддержку в развитии медицины в Кыргызстане и уже ближайшее время специалисты Минздрава совместно с представителями Всемирной организации начнут работу над разработкой проектов в выше перечисленных направлениях.