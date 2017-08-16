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ВОЗ и Минздрав КР определили пять блоков по двустороннему сотрудничеству

Источник:
http://kabar.kg/news/voz-i-min...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443111-ru.html

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16 августа 2017, 16:04       Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Министерство здравоохранения КР определили пять приоритетных направлений по двустороннему сотрудничеству в медицинской отрасли. Об этом агентству "Кабар" сообщила статс-секретарь Минздрава Жазгуль Кийизбаева.
По ее данным, приоритетными направлениями на 2018-2019 годы были определены следующие блоки: инфекционные болезни, неинфекционные заболевания, укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла, укрепление системы здравоохранения и разработка программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.
Она также отметила, что ВОЗ оказывает большую поддержку в развитии медицины в Кыргызстане и уже ближайшее время специалисты Минздрава совместно с представителями Всемирной организации начнут работу над разработкой проектов в выше перечисленных направлениях.

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