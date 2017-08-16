Сумма импорта автомашин в Таджикистане сократилась на треть

16 августа 2017, 16:07 Комментарии

Бишкек, 16.08.17 /Кабар/. Сумма импорта транспортных средств в Таджикистане за первое полугодие этого года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на Агентство по статистке Таджикистана сообащет агентство "Авеста".

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года сумма импорта транспортных средств уменьшилась на 30,9%, или более чем $28,7 млн. Общая сумма импорта автотранспорта за январь-июнь 2017 года составляла более $64,2 млн.

За такой же период прошлого года транспортные средства были импортированы на сумму более $92,9 млн.

По мнению специалистов, одной из причин уменьшения импорта транспортных средств является снижение спроса на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев этого импортировано 3,9 тыс. единиц автотранспорта. Около 650 из них являются новыми машинами, импорт которых освобождается от таможенных пошлин на 50%.

По данным Агентства по статистике, показатели экспорта транспортных средств также изменились в сторону сокращения.

Сумма экспорта транспортных средств в указанный период составил более $20,9 млн., что на 27,2%, или на $7,8 млн. меньше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.