На Иссык-Куле пройдет Международный турнир по боям без правил "Бои Кочевников"

16 августа 2017, 16:20 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17. /Кабар/. В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области 19 августа пройдет Международный турнир по боям без правил "Бои Кочевников". Об этом сообщают организаторы.

В турнире примут участие видные бойцы из стран-участниц СНГ. Как отмечается, главный бой вечера будет выступление Каната Келдибекова "Тайсон".

Основная миссия турнира - это популяризация здорового образа жизни и привлечения молодежи к миру бокса и ММА. Цель компании на примере участников турниров донести до подрастающего поколения, что благодаря спорту и ведению здорового образа жизни каждый может получить шанс на успех, закалить характер, научиться работать на результат и найти свой благополучный путь в будущее, достичь своих целей.

"Бои без правил, как социальное явление, охватывает большое количество людей - спортсменов, болельщиков, зрителей, и является вторым после футбола в списке самых популярных видов спорта в мире, и третьим после футбола и бокса в Кыргызстане. Но сейчас виден рост увлечения ММА в Кыргызстане, который сдержан только тем, что мировые компании ведут преимущественно трансляции PPV (предоплаченные), а у нас народ еще не готов платить, да и в большинстве не знает как", - говорится в сообщении.