Эксперты нашли недостаток в новом iPhone

16 августа 2017, 15:35 Комментарии

Эксперты рассказали, что новинка от Apple не такая уж и идеальная. Специалисты сравнили предыдущие модели выпущенные компанией, и пришли к выводу, что новый iPhone 7s будет намного толще своих предшественников.

Соответственно к нему не подойдут аксессуары от прошлогоднего смартфона iPhone 7, сообщает издание "Актуальные новости".

Так, размеры нового гаджета будут 138,44×67.27×7.21 мм, что на один мм больше, чем у предшественника. Для пользователей такая разница, конечно же, будет незаметна, но использовать чехлы, которые подходили к "семерке" будет невозможно.

Эксперты считают, что такие изменения в размерах произошли из-за того, что старую алюминиевую крышку заменили на стеклянную. Также на внешний вид телефона повлияло то, он получил беспроводную зарядку.