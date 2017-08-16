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Эксперты нашли недостаток в новом iPhone

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/eksper...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443108-ru.html

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Международный форум по защите снежного барса позволит вместе достичь прогресса по их защите — эксперт

16 августа 2017, 15:35       Комментарии

Эксперты рассказали, что новинка от Apple не такая уж и идеальная. Специалисты сравнили предыдущие модели выпущенные компанией, и пришли к выводу, что новый iPhone 7s будет намного толще своих предшественников.
Соответственно к нему не подойдут аксессуары от прошлогоднего смартфона iPhone 7, сообщает издание "Актуальные новости".
Так, размеры нового гаджета будут 138,44×67.27×7.21 мм, что на один мм больше, чем у предшественника. Для пользователей такая разница, конечно же, будет незаметна, но использовать чехлы, которые подходили к "семерке" будет невозможно.
Эксперты считают, что такие изменения в размерах произошли из-за того, что  старую алюминиевую крышку заменили на стеклянную. Также на внешний вид телефона повлияло то, он получил беспроводную зарядку.

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