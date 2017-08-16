Туркменистан в связи с Азиадой повышает уровень безопасности

16 августа 2017, 15:41 Комментарии

Бишкек, 16.08.17 /Кабар/. Во всех регионах Туркменистана с 17 августа по 27 сентября 2017 года объявляется усиленный режим работы военных и правоохранительных органов, заявил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Госсовета безопасности, подписав соответствующее распоряжение, сообщает агентство "Тренд" со ссылкой на туркменское Правительство.

На совещании были рассмотрены актуальные задачи, стоящие в контексте обеспечения безопасности на период проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые запланировано провести в Ашхабаде с 17 по 27 сентября 2017 года.

"В этот период ожидаются визиты многочисленных высокопоставленных гостей, глав государств, представителей международных организаций и других ответственных лиц. Туркменистан в качестве страны, принимающей у себя Игры "Ашхабад 2017", должен обеспечить полную безопасность на время их проведения", - приводятся в информации слова главы государства.

На этот период все силовые структуры переходят на круглосуточный порядок работы, границы подлежат закрытию, визовый порядок ограничивается, усиливается таможенный контроль.

В связи с установленным порядком принимаются и другие меры, в частности, в целях обеспечения безопасности проведения предстоящих Игр, разрешения на въезд в страну и выезд за рубеж будут даны лицам по вопросам частного и социального характера, а также для участия в ранее согласованных международных мероприятиях. В исключительных случаях эти вопросы будут рассматриваться специальной комиссией. Все международные выставки и мероприятия, запланированные к организации в Ашхабаде на данный период, будут перенесены на более поздние сроки.