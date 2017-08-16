Таджикский ТАЛКО увеличивает производство в условиях роста мировых цен на алюминий

16 августа 2017, 15:45 Комментарии

Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) ежедневно увеличивает выпуск первичного алюминия, который является основным экспортным товаром Таджикистана. Этому, заявили в компании, способствуют многие факторы, в частности рост стоимости металла на мировых рынках.

"У нас в настоящее время существуют все ресурсы и возможности, чтобы увеличивать выпуск продукции и к концу года уложиться в ранее заявленные объемы", - заявил руководитель информационно-аналитического департамента ТАЛКО Игорь Сатаров.

Компания ранее прогнозировала в течение нынешнего года произвести около 150 тысяч тонн первичного алюминия. "Мы пока не меняли свои прогнозные показатели", - сказал Сатаров.

По его словам, существует множество факторов для того, чтобы постепенно увеличить выпуск металла. "Значительно улучшилась ситуация с поставкой сырья. Мы запустили собственный выпуск фтористого алюминия и криолита, которые являются основными элементами для производства первичного алюминия", - сказал представитель ТАЛКО.

Он отметил, что большую роль в увеличение производства продукции играет также и то, что стали подниматься цены на алюминий. Согласно данным Лондонской биржи цветных металлов (LME), курс продажи алюминия на сегодня, 16 августа, составляет 2029 долларов за одну тонну.

В целом, подчеркнул Игорь Сатаров, аналитики прогнозируют рост цен на алюминий в ближайшие два года. "И, соответственно, мы будем увеличивать производство своей продукции", - сказал представитель ТАЛКО.

Он отметил, что ежедневно на заводе запускаются новые электролизные ванны, на данный момент общее количество которых достигло 285 единиц.

"В настоящее время к пуску готово более 40 ванн. Плюс к этому проводится капитальный ремонт электролизеров, после чего они заработают. Если раньше мы останавливали работу электролизеров, то сейчас, наоборот, запускаем новые ванны", - подчеркнул он.

Сатаров отметил, что ТАЛКО еще в прошлом году планировала запустить 100 новых электролизных ванн, однако планам помешала произошедшая в конце октября прошлого года авария в электроэнергетической системе страны. В результате этой аварии вышли из строя более 40 электролизеров. Экономический ущерб ТАЛКО оценивался министерством промышленности и новых технологий в размере 8 миллионов долларов.

По данным министерства экономического развития и торговли РТ, в первом полугодие нынешнего года ТАЛКО произведено 49,5 тысяч тонн первичного алюминия, что на 32,3 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В январе-июне 2016 года алюминиевым гигантом было произведено 73,5 тысяч тонн металла.

Источник: Азия плюс