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Строительство перинатального центра в Бишкеке начнется в конце августа

Источник:
http://kabar.kg/news/stroitel-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443105-ru.html

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16 августа 2017, 15:36       Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Строительство перинатального центра при Национальном центре охраны материнства и детства в Бишкеке начнется в конце августа или в начале сентября 2017 года. Об этом агентству "Кабар" рассказала статс-секретарь Минздрава КР Жазгуль Кийизбаева.
Договор о строительстве и оснащение необходимым оборудованием нового перинатального центра был подписан еще в октябре 2011 года между правительствами Германии и Кыргызстана. Согласно соглашению немецкая сторона выделит сумму на осуществление данного проекта в размере 10,5 млн евро на безвозмездной основе. Контракт по перечислению финансовых средств был подписан сторонами 19 июля 2017 года.
"Соглашение по данному проекту было уже подписано и ратифицировано, но в силу некоторых обстоятельств до сегодняшнего дня не удавалось начать его реализацию. Сейчас Минздрав завершил процесс отбора подрядчиков, которые будут оказывать услуги по строительству центра. Я думаю, что в конце августа или к началу сентября текущего года нам удастся заложить капсулу и начать строительство", - пояснила Кийизбаева.

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