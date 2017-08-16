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Дело Текебаева: подсудимый уверен, что общество узнает правду и все поймет

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364905_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443104-ru.html

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Адвокат просит суд принять справедливое решение по делу Текебаева

16 августа 2017, 15:13       Комментарии

Сегодня, 16 августа, в Первомайском суде города Бишкек проходит очередной судебный процесс по делу депутата парламента КР Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенкула Чотонова.
Так, в ходе заседания во время прений сторон подсудимый Текебаев заявил, что Дуйшенкул Чотонов с момента вступления в ряды партии "Ата Мекен" 22 года боролся против трайбализма во власти и отказывался от высоких должностей в структуре государства. Это, по мнению Текебаева, является хорошим показателем честного человека.
По словам подсудимого, уголовное дело в отношении него и Дуйшенкула Чотонова имеет политические мотивы. Текебаев также отметил, что время все расставит на свои места и народ узнает правду.
Отметим, гособвинение потребовало приговорить Текебаева и Чотонова к 10 и 8 годам лишения свободы. А также применить к ним конфискацию имущества. В настоящее время лидер партии "Ата Мекен" продолжает свое выступление.

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