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Дело Тологонова. Дастан Оморов продал родственнику посудомоечную машину

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364906_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443103-ru.html

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16 августа 2017, 15:16       Комментарии

Сегодня, 16 августа, в Первомайском суде продолжается судебный процесс по делу экс-депутата Райкана Тологонова.
В качестве свидетеля допросили Кубанычбека Абдыкадырова, который в свое время купил украденную посудомоечную машину во время апрельских событий 2010 года у родственника Дастана Оморова. Он отметил, что они близкие сваты и потому у него даже в мыслях не было, что аппарат может быть ворованным.
"Дастан на автомашине "Субару" со своими ребятами привез посудомоечную машину, но я этих ребят не знаю и он не знакомил. Очной ставки тоже не было", - добавил он.
Свидетель добавил, что потом этот аппарат они сдали сотруднику ГСИН Чекирову.
Напомним, фамилия Дастана Оморова звучит в судебных процессах, связанных с мародерством. Помимо этого, Аламудунский районный суд признал виновным Оморова за мародерство вместе с подельником Абдуллой Юсуповым.

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