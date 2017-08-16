Снова в подвал? — мать с детьми в Бишкеке может остаться без жилья

16 августа 2017, 15:07 Комментарии

Тогда история Айчурек закончилась, как в счастливых фильмах, мы все радовались, что она с мамой-инвалидом будет жить в уюте.

Но, оказывается, счастливые дни длились недолго. Айчурек снова вынуждена работать, а ее семья может оказаться на улице.

Редакция Sputnik Кыргызстан пригласила Айчурек и ее маму Ысыркан Сулайманову, чтобы узнать, как они живут сейчас.

- Ырыскан эже, год назад мы радовались, что вы въехали в квартиру с удобствами. Почему сейчас вам нужно освободить жилье?

Ырыскан Сулайманова: Нас туда вселили на правах аренды. Некоторые подумали, что дали квартиру. Сейчас мы не можем заплатить за съем жилья. Когда жили в развалюхе мясокомбината, через журналистов нас узнали многие, с помощью неравнодушных людей мы стали жить как люди. Руководитель международного фонда, работающего в Кыргызстане, оплатил аренду квартиры поблизости от школы, в которой учатся мои дети, и вселил нас. Руководство этой организации поменялось и не стало оплачивать аренду. Мы еще не заплатили за последний месяц, хозяин квартиры дал нам срок до 27 августа.

- Если не найдете денег на жилье, куда пойдете?

Ырыскан Сулайманова: Я послала Айчурек туда, где мы жили раньше. Она сказала, что там все заперто. Если попросят освободить квартиру, останемся на улице. Аренда жилья стоит 13 тысяч сомов. Один парень согласен уплатить половину суммы, хорошо, если найдется еще кто-нибудь. Мы хотим остаться там, потому что школа и больницы рядом. У меня часто повышается давление, мне постоянно нужно лечиться. Я хочу попросить у правительства земельный участок. Несколько раз ходила на прием к премьер-министру, но не попала к нему.

- Если у вас нет никакого дохода, как вы хотите построить дом? Это ведь нелегко!

- Есть парень Азамат. Таким нуждающимся, как мы, он строит дома. Говорит, что если получим землю, то поможет, я надеюсь на это.

- Айчурек, ты сейчас работаешь?

Айчурек: Нет, когда начались каникулы, устроилась в чайхану, там с каждого топчана платят 7 процентов. Поработала 10 дней, получила чуть больше тысячи сомов. Ушла оттуда и стала продавать напитки на улице. Но и эта фирма закрылась.

- Если не решится вопрос с квартирой, ты и в этом учебном году будешь работать?

Айчурек: Делать нечего, придется.

Ырыскан Сулайманова: Даже если жилье хорошее, ей надо работать, ведь нужны деньги на продукты. Я шесть лет работала в России, и у меня произошел инсульт. Половина тела парализована, делать ничего не могу. По инвалидности получаю 2 тысячи сомов, за сына и дочь платят пособие - 1 тысячу. Все эти деньги уходят на оплату коммунальных услуг. Лекарства для меня дорогие, но без них никак.

- Айчурек, как тебя берут на работу, ты ведь несовершеннолетняя?

Айчурек: Обычно работодатели спрашивают, сколько мне лет, и отказывают. Соглашаются только те, кому очень нужны работники. Когда вселились в квартиру, я несколько месяцев не работала. Пошла в школу, оценки стали улучшаться. Конечно грустно, что снова нужно искать работу, но делать нечего. Кто, кроме меня, будет кормить маму и братишку?

- Есть ли у тебя цель?

Айчурек: Хочу окончить 11 классов и выучиться на врача, чтобы вылечить маму. Мечтаю, что она выздоровеет и будет ходить как раньше.

В 9-м классе планировала после обеда ходить на курсы иностранного языка. Но, видимо, не получится, так как надо работать. Восьмой класс я окончила не очень хорошо - оценки в четвертях были плохие.

P.S. Во время беседы я удивлялась внутренней силе этой маленькой, нежной, похожей на распускающийся цветок девочки. Ведь даже многие взрослые не могут обеспечить инвалида и школьника...

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