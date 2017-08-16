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Сооронбай Жээнбеков: Развитие добрососедских отношений с Узбекистаном – один из приоритетов внешней политики нашей страны

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sooron...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443101-ru.html

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16 августа 2017, 14:58       Комментарии

В Бишкеке 16 августа началось заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.
Заседание проходит под председательством премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова. Перед началом заседания состоялась встреча глав правительств обеих республик в узком составе.
"Искренне рад встрече с вами. Надо отметить, что 4 июля 2017 года открыт прямой авиарейс Ташкент – Тамчы, который позволит гражданам Узбекистана комфортно отдыхать на озере Иссык-Куль. Развитие добрососедских отношений с Узбекистаном является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана. Отрадно отметить активизацию двусторонних отношений, направленных на развитие и укрепление кыргызско-узбекского сотрудничества. Последнее заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству было проведено еще в 2009 году. Межправительственная комиссия является хорошей площадкой для обсуждения всех вопросов двустороннего характера", – подчеркнул премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, обращаясь к коллеге.
Также 16 августа по окончанию заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству пройдет заседание Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном.

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