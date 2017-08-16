Мэр Бишкека объездил строящиеся дороги

16 августа 2017, 14:56 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17 /Кабар/. Мэр города Бишкек Албек Ибраимов совершил выездное совещание по строящимся дорогам столицы за счет средств городского бюджета и китайского гранта и социальным объектам, сообщили в столичном муниципалитете.

Первым объектом, который посетил градоначальник, стал учебно-воспитательный комплекс школа-гимназия с изучением китайского языка "Достук" №95 в микрорайоне Джал.

По словам Албека Ибраимова, школа рассчитана на 660 мест, и обучение будет проводиться в две смены. Здание школы состоит из трех блоков, два двухэтажных и один трехэтажный. Общая площадь здания составляет 6000 квадратных метров. В школе имеется актовый зал, рассчитанный на 200 посадочных мест, спортивный зал с общей площадью 751 квадратный метр, 2 компьютерных зала технически оснащенные, столовая и современные классы. Школа откроется в новом учебном году.

В программу выездного совещания был включен и осмотр ремонтируемых дорог как за счет средств городского бюджета, так и китайского гранта. Было проинспектировано строительство моста, расположенного на пересечении улиц Фрунзе и Т. Айтамтова, который строится за счет средств гранта КНР. Протяженность реконструируемого участка улицы Т. Айтматова составляет 2 800 метров, ширина – 11 метров.

Также мэр проинспектировал ход реконструкции улицы Щербакова от улицы Махатма Ганди до Бакинской, протяженностью 3,5 км. Сейчас там ведутся работы по устройству бордюров, лотков, укладке нижнего и верхнего слоев асфальтобетона.

Мэр столицы ознакомился и с ходом реконструкции улицы Бухарской в жилом массиве "Красный строитель". Здесь ремонт ведется за счет средств городского бюджета, муниципальным предприятием "Бишкекасфальтсервис".

На всех улицах, где ведется реконструкция, поведены работы по замене коммуникаций, благоустройству, устройству тротуаров, ирригации и озеленению.

На выездном мероприятии также приняли участие вице-мэр Эркинбек Исаков, глава Управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев, начальник МП "Бишкекасфальтсервис" Мирлан Амантуров, начальник Управления землепользования и строительства Иманакун уулу Талант, начальник МП "Бишкекглавархитектура" Асхат Тулебердиев, а также глава Свердловского района Самарбек Болотбеков.