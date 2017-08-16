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Ошские паломники отправились из Медины в Мекку

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/oshskie-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443099-ru.html

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300 кыргызстанских паломников из Медины отправились в Мекку (фото)

16 августа 2017, 15:19       Комментарии

ОШ, 16.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Вторая группа паломников из Ошской области под предводительством Акжол ажы Бакирова из города Медины отправилась в город Мекку. Об этом сообщили в пресс-службе казыята Ошской области.
По данным ведомства, 300 паломников ознакомились с достопримечательностями, священными и историческими местами города Медины.
"Они посетили мечеть Куба, гору Ухуд и побывали на рынке по продаже курмы. После этого паломники продолжили свой путь в город Мекку", - сообщили в казыяте.

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