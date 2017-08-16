Ошские паломники отправились из Медины в Мекку

16 августа 2017, 15:19 Комментарии

ОШ, 16.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Вторая группа паломников из Ошской области под предводительством Акжол ажы Бакирова из города Медины отправилась в город Мекку. Об этом сообщили в пресс-службе казыята Ошской области.

По данным ведомства, 300 паломников ознакомились с достопримечательностями, священными и историческими местами города Медины.

"Они посетили мечеть Куба, гору Ухуд и побывали на рынке по продаже курмы. После этого паломники продолжили свой путь в город Мекку", - сообщили в казыяте.