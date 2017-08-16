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В Кыргызстане произошло землетрясение, сила в эпицентре составила 3 балла

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443098-ru.html

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В Якутии убит гражданин Кыргызстана

16 августа 2017, 15:11       Комментарии

В Кыргызстане 15 августа в 15:03 произошло землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.
Очаг землетрясения располагается в 13 км к северо-западу от села Ара-Кель, в 38 км к юго-востоку от города Кок-Жангак, в 55 км к востоку от города Жалал-Абад, в 85 км к северо-востоку от города Ош.
В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селах Таш-Купыр, Зергер, Ара-Кель, Кош-Этер, Саламалик, Тосой - около 3 баллов, в селах Ак-Терек, Кыргызстан, Канджыга, Эркин-Тоо, Ак-Жар, Жийде, Кайрат, Маяк, Ничке-Сай, Кара-Дебе, Шамал-Терек, Орказган - 2,5 балла.

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