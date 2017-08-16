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Силовые ведомства Туркменистана переведены на казарменное положение

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364903_si...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443096-ru.html

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16 августа 2017, 14:53       Комментарии

Силовые ведомства Туркменистана переведены на усиленный режим работы с 17 августа по 27 сентября в связи с проведением в Ашхабаде Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Об этом сообщили официальные СМИ страны.
Вопросы обеспечения безопасности на время проведения игр были рассмотрены на специальном заседании Совета безопасности Туркменистана, где президент страны Гурбангулы Бердымухаммедов и подписал соответствующее распоряжение. Согласно этому документу, во время проведения игр все силовые структуры переходят на круглосуточный порядок работы, границы подлежат закрытию, визовый порядок ограничивается, усиливается таможенный контроль.
На предыдущем заседании Совета безопасности Туркменистана был заслушан отчет руководителя государственной миграционной службы о работе по регистрации зарубежных граждан, приезжающих в страну, а также прозвучало требование по обеспечению "строгого учёта прибывающих в Туркменистан иностранных гостей как с деловым, так и ознакомительным визитами".
Туркменистан получил ​право на проведение игр 19 декабря 2010 года. С тех пор вместе с подготовкой к международному мероприятию властями Ашхабада с целью "городского обустройства" были снесены тысячи жилых домов, демонтированы "портящие внешний облик города" спутниковые антенны, кондиционеры, а также разрушены частные пристройки, принадлежащие жителям столицы. ​

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