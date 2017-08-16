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Почти треть кыргызстанцев за ужесточение наказания за нарушение ПДД

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364909_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443095-ru.html

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16 августа 2017, 15:04       Комментарии

В Кыргызстане провели социологическое исследование среди молодежи по теме "Дорожно-транспортные происшествия". Целью опроса было выявить, а также усилить понимание молодых людей к опасности на дорогах, в дополнение выслушать рекомендации по усилению безопасности для участников дорожного движения.
В опросе приняли участие 462 респондента в возрасте от 14 до 28 и старше лет. Социально-демографическое деление респондентов следующее: респондентов из города Бишкек – 203, из регионов и города Ош - 259 участников.
По данным опроса, большинство кыргызстанцев считают, что пешеходам для предотвращения ДТП следует переходить дорогу только в положенном месте (41%), далее расположились варианты "осознать ответственность важности ситуации пешеходами" (25%), "быть осмотрительными, когда переходишь дорогу" (23%) и "уважать иных участников дорожного движения" (11%).
Почти все участники опроса, вне зависимости от пола, возраста, места проживания, в большинстве случаев осознают, что надо переходить дорогу только в положенном месте.
Водителям, по мнению респондентов, для предотвращения ДТП следует строго соблюдать требования правил дорожного движения (72,1%), далее идут варианты "быть всегда внимательным" - 17,3%, уважать других участников дорожного движения – 7,8%, а также не разговаривать по телефону – 2,8%.
27,9% кыргызстанцев считают, что следует ужесточить меры наказания для водителей и пешеходов за нарушение ПДД, 25,8% опередили для себя, что нужно установить фото-, видеонаблюдение по выявлению нарушений ПДД, 13,4% выбрали улучшение инфраструктуры улично-дорожной сети, 4,5% признают ответственность пешеходов и выбирают, наказание для пешеходов за несоблюдение правил.
Касательно детей и мнения о том, почему иногда дети не соблюдают безопасность на дорогах, респонденты высказали следующие мнения: <li>32,7% опрошенных назвали причиной непонимание опасности ситуации на дороге;</li><li>26,2% считают, что незнание правил дорожного движения;</li><li>12,6% определили это как копирование действий других пешеходов;</li><li>10,2% считают, что дети поступают так из-за того, что их родители делают так же, а для большинства детей родители авторитетное мнение;</li><li>5,8% считают, что так поступают в группе друзей, знакомых, с кем общается ребенок, а идти против норм, привычных действий не всегда хорошо для ребенка;</li><li> 7,6% упомянули безнаказанность в случае нарушения ПДД детьми;</li><li>5% сказали, что нет достаточных условий, при которых ребенок может соблюдать правила дорожного движения.</li>
В качестве вариантов решения этой проблемы респонденты предложили следующее:
35,3% - включение в учебную программу обучение ПДД;
25,5% - подавать пример детям, как правильно себя вести на дорогах и что следует соблюдать ПДД;
18,8% - проводить профилактические мероприятия;
14,7% - регулирование движения близ школ инспекторами ГАИ;
5,6% - родителям следует больше уделять времени на разговоры по соблюдению безопасности на дороге со своими детьми.

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