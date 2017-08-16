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Вам стоит это увидеть! — фото снежных барсов на площади Ала-Тоо

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443094-ru.html

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Для спасения барсов необходимо сохранить высокогорную экосистему, - активисты

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Фотовыставка на площади в Бишкеке демонстрирует усилия КР по сохранению снежного барса

На площади Ала-Тоо представлена фотовыставка, демонстрирующая усилия КР по сохранению снежного барса

16 августа 2017, 15:06       Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. На центральной площади Бишкека Ала-Тоо открылась фотовыставка, посвященная снежным барсам.
Мероприятие приурочено к Международному форуму по сохранению снежного барса и его экосистем, который пройдет в Бишкеке 24 и 25 августа.
Всего было отобрано 50 фотографий, в том числе и изображения самого барса, запечатленного на автоматические исследовательские камеры в Сарычат - Эрташском заповеднике и реабилитационном центре "Шамшы". Также представлены изображения лесничих и представителей лесных отделов, ответственных за сохранение снежного барса и его добычи, и фотографии проживающего в горах местного населения, которые работают совместно с природоохранными активистами для спасения вида.
24 и 25 августа этого года в Бишкеке будет проходить Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем, в котором примут участие представители всех 12 стран ареала обитания животного. Данное мероприятие высокого уровня нацелено на дальнейшее укрепление усилий ряда стран по защите снежного барса, так же как и на активизацию международной поддержки плана по обеспечению 20 ландшафтов для снежного барса к 2020 году.
Генеральный спонсор мероприятия - ЦУМ "Айчурек". Официальные спонсоры - "РСК Банк" и Кантский цементный завод. Официальные партнеры - "АЮ Холдинг" и "Айыл Банк", партнеры - Клаб отель "Достук", "Берен Голд" и "Тур Азия".
Информационное агентство и радио Sputnik Кыргызстан является информационным партнером предстоящего форума.
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