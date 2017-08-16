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Спортсмены из Кыргызстана завоевали "золото" по джиу-джитсу на чемпионате Азии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sports...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443093-ru.html

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16 августа 2017, 14:47       Комментарии

Спортсмены из Кыргызстана завоевали "золото" по джиу-джитсу на чемпионате Азии, который прошел в городе Ханои (Вьетнам).
По итогам чемпионата Азии, в копилке Кыргызстана золотая, две серебряные и две бронзовые медали.
Чемпион Азии Абдурахманхаджи Муртазалиев рассказал, что соревнования прошли на высоком уровне и соперники оказались сильными.
"В первой схватке я боролся со спортсменом из Ирана, чемпионом мира 2016 года. За выход в четверть финала встретился с представителем Иордании, которому уступил в финале чемпионата Азии прошлого года, в этот раз я выиграл бой досрочно – в финале мой оппонент не выступил из-за травмы", – заявил Муртазалиев.
В ближайших планах спортсмена усиленная подготовка к Азиатским играм в закрытых помещениях, которые стартуют 17 сентября в городе Ашхабад (Туркменистан).
Как отметили призеры чемпионата Азии, завоеванные медали – это результат непрерывных и кропотливых тренировок. Спортсмены посвящают свои достижения всем тем, кто верил и поддерживал их.
1 of 4 Список победителей и призеров чемпионата Азии:
1 место — Абдурахманхаджи Муртазалиев (до 85 кг);
2  место — Муртазали Муртазалиев (до 77 кг);
2 место — Дмитрий Новиков (до 64 кг, в возрастной категории 18-20 лет);
3 место — Эржан Батыров (до 62 кг);
3 место — Нуркалый Мирланов (до 69 кг).
Напомним, что часть спортсменов откомандирована за счет Дирекции по неолимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

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