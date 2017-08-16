Опрос: Молодежь думает, что больше половины кыргызстанцев не понимают важности соблюдения ПДД

16 августа 2017, 14:36 Комментарии

В Кыргызстане проведено социологическое исследование среди молодежи по теме "Дорожно-транспортное происшествия" в рамках проекта "М-Репорт", реализуемого Национальным институтом стратегических исследований (НИСИ КР) совместно с ЮНИСЕФ. Целью опроса является выявить, а также усилить понимание молодых людей к опасности на дорогах, в дополнении выслушать рекомендации по усилению безопасности для участников дорожного движения.

В опросе приняли участие 462 респондента в возрасте от 14 до 28 и старше лет. Социально-демографическое деление респондентов следующее: респондентов из города Бишкек – 203, из регионов и города Ош 259 участников.

По данным опроса, большинство респондентов считают, что пешеходам для предотвращения ДТП следует переходить дорогу только в положенном месте (41%), далее расположились варианты осознать ответственность важности ситуации пешеходами (25%), быть осмотрительными, когда переходишь дорогу (23%) и уважать иных участников дорожного движения (11%). Почти все участники опроса, вне зависимости от пола, возраста, места проживания, в большинстве случаев осознают, что надо переходить дорогу только в положенном месте.

Также, по мнению респондентов, водителям для предотвращения ДТП следует строго соблюдать требования правил дорожного движения (72,1%), далее идут варианты "быть всегда внимательным" — 17,3%, уважать других участников дорожного движения – 7,8%, а также не разговаривать по телефону – 2,8%.

Дополнительно, респонденты высказали свое мнение по поводу того, что могут сделать государственные органы для предотвращения ДТП. В данном вопросе, мнения слегка разделились, 27,9% считают, что следует ужесточить меры наказания для водителей и пешеходов за нарушение ПДД, 25,8% опередили для себя, что нужно установить фото-видео наблюдения по выявлению нарушений ПДД, 13,4% выбрали улучшение инфраструктуры улично-дорожной сети, 4,5% признают ответственность пешеходов и выбирают, наказание для пешеходов за несоблюдение правил.

На вопрос легко ли получить водительское удостоверение, большинство (54,8%) считает, что получить его легко, достаточно лишь заплатить, 18% считают, что получить водительское удостоверение легко, если выучить правила дорожного движения, 13% не знакомы с данной ситуацией, 7,8% считают, что легко получить удостоверение, если ты умеешь водить автотранспорт, и лишь 6,5% считают, что получить водительское удостоверение сложно из-за того, что экзамен на знание ПДД сложный.

Касательно детей и мнения о том, почему иногда они не соблюдают безопасность на дорогах, высказались следующие мнения: 32,7% опрошенных назвали причиной непонимание опасности ситуации на дороге, 26,2% считают, что незнание правил дорожного движения, 12,6% определили это как копирование действий других пешеходов, 10,2% считают, что дети поступают так из-за того, что их родители делают также, а для большинства детей родители авторитетное мнение, или же как сказали 5,8%, что так поступают в группе друзей, знакомых с кем общается ребенок, а идти против норм, привычных действий не всегда хорошо для ребенка, также 7,6% упомянули безнаказанность в случае нарушения ПДД детьми, и только 5% сказали, что нет достаточных условий, при которых ребенок может соблюдать правила дорожного движения.

По несоблюдению детьми, несовершеннолетними ПДД, предложены варианты по решению данной проблемы. Большинство (35,3%) выбрали вариант "включение в учебную программу обучение ПДД", 25,5% остановились на том, что следует подавать пример детям, как правильно себя вести на дорогах, и что следует соблюдать ПДД, 18,8% считают необходимой мерой проводить профилактические мероприятия, 14,7% указали на регулирование движения близ школ инспекторами ГАИ, и лишь 5,6% остановились на выборе того, что родителям следует больше уделять времени на разговоры по соблюдению безопасности на дороге со своими детьми.