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Жээнбеков: Объем торговли между КР и РУз вырос на 1,8%, на этом останавливаться не собираемся

Источник:
http://kabar.kg/news/u-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443091-ru.html

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16 августа 2017, 14:25       Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17 /Салтанат Абдраева – Кабар/. У Кыргызстана и Узбекистана имеется огромный неиспользованный потенциал, реализация которого требует снятия всех барьеров. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании кыргызско-узбекской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничества, которое проходит в государственной резиденции "Ала-Арча".
Как рассказал глава кабмина, товарооборот по итогам первого квартала 2017 года увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "На этом мы останавливаться не собираемся. У нас есть огромный неиспользованный потенциал. Мы готовы завозить из Узбекистана минеральные ресурсы, хлопковое сырье, медицинские изделия и препараты", - сказал Жээнбеков.
По его словам, в свою очередь и Кыргызстану есть что экспортировать в Узбекистан. "Это, в первую очередь, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, мясомолочные изделия и так далее. В этой связи необходимо провести все мероприятия по снятию всех имеющихся барьеров", - подчеркнул он.
Кроме этого, премьер отметил активную работу между госорганами двух стран.
"26 июля 2017 года были успешно проведены консультации между правоохранительными, таможенными, пограничными службами, а также всеми компетентными ведомствами стран. Также мы имеем положительные результаты сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Наши народы имеют общую культуру и схожую историю. В скором времени будут проведены дни культуры Кыргызстана в Узбекистане и дни Узбекистана в Кыргызстане", - резюмировал Жээнбеков.

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