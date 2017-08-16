Узбекистан готов к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству с Кыргызстаном — Арипов

16 августа 2017, 14:35 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17 /Салтанат Абдраева – Кабар/. Узбекистан готов к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству с Кыргызстаном. Об этом сегодня заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на расширенном заседании кыргызско-узбекской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству в Бишкеке.

"Кыргызстан - наш близкий сосед, надежный и долгосрочный партнер. Судьбы наших стран и народов тесно взаимосвязаны, имеют общую историю, культурные и духовные ценности. Узбекистан неизменно остается приверженным в проведении открытой, доброжелательной, прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей, включая Кыргызстан. Мы готовы к конструктивному, взаимовыгодному сотрудничеству с Кыргызстаном", - сказал Арипов.

Глава правительства Узбекистана отметил, что с сентября 2016 года совместными усилиями заметно оживились двусторонние отношения по всем ключевым направлениям. Это стало возможным благодаря постоянным контактам между президентами двух стран. Главы государств открыли совершенно новую страницу узбекско-кыргызских отношений.

Премьер считает, что проведение сегодняшнего заседания межправкомиссии - хорошая возможность для того, чтобы глубоко проанализировать текущее состояние двусторонних отношений и выработать практические меры по их расширению. "Я уверен, что мы сегодня достигнем договоренностей по всем ключевым направлениям кыргызско-узбекского сотрудничества", - отметил он.

"В узком составе мы обсудили все моменты, которые предлагаются к включению в итоговый документ. По торгово-экономическим и культурно-гуманитарным вопросам у нас нет никаких проблем. Я думаю, что заседание межправкомиссии по делимитации и демаркации госграниц тоже пройдет успешно. И мы достигнем с вами взаимоприемлемых договоренностей", - сказал Арипов.

Также он отметил, что Узбекистан прилагает все усилия для того, чтобы развивать и расширять торгово-экономические отношения. Арипов выразил уверенность, что с каждым годом эти показатели будут расти.