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Новости Кыргызстана

В Якутии убит гражданин КыргызстанаВ Якутии убит гражданин КыргызстанаВокруг резиденции Каримова демонтировали оградуВокруг резиденции Каримова демонтировали ограду

В Ленинградской области найдено тело кыргызстанца, причину смерти пока не определи

Источник:
http://kabar.kg/news/v-leningr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443088-ru.html

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Будущее стратегически значимых отраслей экономики стран ЕАЭС определится на "Евразийской неделе" в Астане

16 августа 2017, 14:34       Комментарии

Бишкек, 16,08,17 /Кабар/. В Ленинградской области найдено тело 38-летнего гражданина Кыргызстана. По информации интернет-сайта "Невские новости", что стало причиной смерти, сразу определить не удалось. Внешних признаков насильственной смерти на теле не нашли, поэтому труп направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Сообщение о лежащем в канаве человеке без признаков жизни поступило из деревни Аннолово. Местный житель заметил неизвестного возле промзоны на Индустриальном проезде. Прибывшие на место происшествия специалисты подтвердили факт смерти.
Сотрудники полиции тут же установили личность погибшего, им оказался 38-летний гражданин Кыргызстана, работающий на одном из петербургских производств металлоконструкций.

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