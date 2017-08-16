В Ленинградской области найдено тело кыргызстанца, причину смерти пока не определи

16 августа 2017, 14:34 Комментарии

Бишкек, 16,08,17 /Кабар/. В Ленинградской области найдено тело 38-летнего гражданина Кыргызстана. По информации интернет-сайта "Невские новости", что стало причиной смерти, сразу определить не удалось. Внешних признаков насильственной смерти на теле не нашли, поэтому труп направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сообщение о лежащем в канаве человеке без признаков жизни поступило из деревни Аннолово. Местный житель заметил неизвестного возле промзоны на Индустриальном проезде. Прибывшие на место происшествия специалисты подтвердили факт смерти.

Сотрудники полиции тут же установили личность погибшего, им оказался 38-летний гражданин Кыргызстана, работающий на одном из петербургских производств металлоконструкций.