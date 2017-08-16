Кыргызстан — наш близкий сосед, надежный и долгосрочный партнер, - премьер Узбекистана

16 августа 2017, 13:59 Комментарии

Кыргызстан -близкий сосед, надежный и долгосрочный партнер Узбекистана, сказал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 16 августа на встрече с премьером КР Сооронбаем Жээнбековым. Он поприветствовал участников 8 заседания межправкомиссии и выразил признательность за теплое гостеприимство и организацию мероприятия.

По его словам, судьбы обеих стран и народов тесно переплетены, имеют общую многовековую историю, традиции, культурные и духовные ценности.

"Узбекистан остается приверженным к проведению открытой, доброжелательной, прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей, включая Кыргызстан. Мы готовы к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству на незыблемых принципах добрососедства, взаимного уважении и учета взаимных интересов", - отметил А.Арипов.