С.Жээнбеков: Развитие добрососедских отношений с Узбекистаном — один из приоритетов внешней политики нашей страны

16 августа 2017, 14:44 Комментарии

В городе Бишкек сегодня, 16 августа, началось заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.

Заседание проходит под председательством премьер-министра Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова. Перед началом заседания состоялась встреча глав правительств обеих республик в узком составе.

"Искренне рад встрече с вами. Надо отметить, что 4 июля 2017 года был открыт прямой авиарейс Ташкент-Тамчы, который позволит гражданам Узбекистана комфортно отдыхать на озере Иссык-Куль. Развитие добрососедских отношений с Республикой Узбекистан является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызской Республики. Отрадно отметить активизацию двусторонних отношений, направленных на развитие и укрепление кыргызско-узбекского сотрудничества. Последнее заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству было проведено еще в 2009 году. Межправительственная комиссия является хорошей площадкой для обсуждения всех вопросов двустороннего характера", - подчеркнул премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, обращаясь к премьер-министру Узбекистана Абдулле Арипову.

Также сегодня, 16 августа, по окончанию заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству пройдет заседание Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.