Доллар США: 68.7350 (-0.1934) 
Евро: 80.8117 (-0.5445) 
Золото: 40.98 $/гр (-0.21) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Исламизацию не остановить. Нужен диалог, - востоковед А.Малашенко (интервью)Исламизацию не остановить. Нужен диалог, - востоковед А.Малашенко (интервью)В Якутии убит гражданин КыргызстанаВ Якутии убит гражданин Кыргызстана

С.Жээнбеков: Развитие добрососедских отношений с Узбекистаном — один из приоритетов внешней политики нашей страны

 

Фотографии: akipress.kg

       

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443086-ru.html

Похожие новости

Президенты Кыргызстана Узбекистана открыли совершенно новую страницу узбекско-кыргызских отношений, - премьер А.Арипов

Кыргызстан заинтересован в автомобилях из Узбекистана — Жээнбеков

Кыргызстан — наш близкий сосед, надежный и долгосрочный партнер, - премьер Узбекистана

Премьер Узбекистана предлагает провести двусторонние дни культуры

Жээнбеков: Кыргызстан заинтересован в долгосрочных поставках минеральных удобрений из Узбекистана

16 августа 2017, 14:44       Комментарии

В городе Бишкек сегодня, 16 августа, началось заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.
Заседание проходит под председательством премьер-министра Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова. Перед началом заседания состоялась встреча глав правительств обеих республик в узком составе.
"Искренне рад встрече с вами. Надо отметить, что 4 июля 2017 года был открыт прямой авиарейс Ташкент-Тамчы, который позволит гражданам Узбекистана комфортно отдыхать на озере Иссык-Куль. Развитие добрососедских отношений с Республикой Узбекистан является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызской Республики. Отрадно отметить активизацию двусторонних отношений, направленных на развитие и укрепление кыргызско-узбекского сотрудничества. Последнее заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству было проведено еще в 2009 году. Межправительственная комиссия является хорошей площадкой для обсуждения всех вопросов двустороннего характера", - подчеркнул премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, обращаясь к премьер-министру Узбекистана Абдулле Арипову.
Также сегодня, 16 августа, по окончанию заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству пройдет заседание Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум