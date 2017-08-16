Исламизацию не остановить. Нужен диалог, - востоковед А.Малашенко (интервью)

16 августа 2017, 14:45 Комментарии

В преддверии Бишкекской международной конференцией "Ислам в современном светском государстве", которая пройдет в сентябре 2017 года, ведущий российский специалист по проблемам ислама Алексей Малашенко ответил на вопросы АКИpress. - С чем связан ваш очередной визит в Кыргызстан?

- Осенью в Бишкеке по инициативе президента Атамбаева намечается конференция, которая будет касаться вопросов государства и ислама, какое место ислам должен занимать в нормальном государстве, как соотносятся понятия "ислам" и "светское государство" и как дальше жить с этим. "Светкость" в исламе очень многими отрицается. В христианстве есть понятие "секулярность", а к исламу она не применима.

Ислам оказывает и будет оказывать огромное влияние на общество. Значит он оказывает влияние и на политику, и на государство. Это неизбежно. Вот как в этих условиях выстраивать взаимоотношения? Это первое.

Второе, посмотрите на фон. Кыргызстан не остров, нет изолированных стран. Все, что происходит на Ближнем Востоке, Южной Азии рикошетом бьет по всему мусульманскому миру. Поэтому я считаю, что ситуация крайне сложная. Как она будет развиваться - это отдельный вопрос. Не надо бояться, не надо пугаться, не надо отождествлять исламского радикала с гангстерами или бандитами, все сложнее. В общем, если хотите, нужен диалог.

Очень трудный диалог, потому что позиции разные, взгляды разные. Ислам не гомогенное тесто, там самые разные идеологические и политические направления, я уже не говорю про разные толки, мазхабы, различные тренды. Это было заложено изначально и как в нем жить, выстраивать отношения между государством и религией, между государством и обществом как религиозной общиной - это огромная проблема. Эти темы так или иначе будут обсуждаться с разных позиций. Задача - разобраться, договориться и вести какой-то диалог, без чего ничего не получится.

- С кем вести диалог?

- Диалог нужно вести максимально с теми, кто к этому готов. Вот мы говорим исламский радикал. Кто такой радикал? Это человек, который хочет радикальных изменений, радикальных перемен. Это не разрушитель, это созидатель. Изначально думать, что он враг - это неверно. Если посмотреть чуть пошире, то все великие люди были радикалами. Все движения в науке и культуре всегда делались радикалами, которые отказывались от прежних установок. Это не совсем правильно, когда мы пришлепываем к исламу слово радикальный с негативным оттенком.

Кто такой исламский радикал с моей точки зрения, хотя я знаю, что в меньшинстве? Это человек, который разочаровался во всех моделях, которые предлагались, я имею в виду государственного устройства и развития, это человек, который не хочет подражать Западу, это человек, который считает неправомерным национальный путь развития, это человек, который предлагает свою исламскую альтернативу.

Следующее - в чем проблема. Во-первых, можно ли построить государство на принципах шариата? Я считаю, что это невозможно. Исламское государство - это утопия. Но люди в это верят и с этим не считаться нельзя. Вот как с ними вести диалог? Очень трудно. Их надо сначала понять, разобраться, а потом излагать, не критиковать, а предлагать свои собственные идеи. Если ты ему прямо скажешь, что не может быть исламского государства, как христианского или буддистского государства, значит ты закрываешь ему окно для диалога.

Я делю исламистом на три направления. Первое - это умеренные. Это легитимные религиозные и политические партии, которые существуют во всем мусульманском мире, которые участвуют в парламентских выборах, которые ничего не собираются взрывать. Они верят, что в итоге все придут к исламу. Они говорят, давайте подождем, потерпим, поработаем. Какое количество времени? Как Аллах даст.

Второе - это радикалы. Ребята, давайте быстрее, действующая Конституция не годится, она тормозит позитивную исламизацию, будем бороться не только в рамках закона, будем выводить людей на улицу. Но не будем браться за оружие, не надо нам гранат и пулеметов.

Третье - вот это самое тяжелое и опасное - это экстремисты. Лозунг - построить исламское государство любыми средствами и сейчас. Все, кто не с нами, значит против нас. Любые методы борьбы легитимны. Вот это экстремисты, среди которых ярче всех заметны террористы. Среди них есть люди с психическими отклонениями, с комплексами, просто садисты. У нас в христианстве была инквизиция, но в этом институте работали классические садисты. Вот так иногда развивается религия, вот такие бывают отскоки.

Поэтому, когда я говорю про диалог со всеми вменяемыми людьми, которые не берутся за оружие, говорить надо и договориться. Потому что, если мы не будем говорить, тогда умеренные станут радикалами, радикалы станут экстремисты. Легче всего их объявить бандитами.

Вот ИГИЛ объявили бандитами, но с бандитами не воюют воздушно-космическими силами. Есть другие конторы, вроде Хамаса, талибов и т.д. Но Хамас постоянно приезжает в Москву, с ними говорят. С талибами сейчас говорят все, кому не лень.

- Что вы слышали про ислам в Кыргызстане?

- Я считаю, что могло быть хуже. В Кыргызстане нет крайней ситуации, я имею в виду экстремизации ислама, боевые отряды. Это парадокс. Общество было очень подвижное, были революции, межэтнические конфликты, и казалось, что есть все предпосылки для исламистского взрыва, как на Ближнем Востоке. Но этого не случилось. Я думаю, что здесь две причины. Все-таки традиционный кыргызский ислам менее доктринален, менее ориентирован на политику. Вторая, я очень не люблю хвалить власти, но в данном случае, действительно, есть элементы демократии. Ни одна кыргызская власть не педалировала момент подавления. Действовали более умно, более разумно.

Надо быть правдивым с самим собой - остановить исламизацию невозможно. Безусловно, процесс исламизации должен отслеживаться, это делается, делается достаточно профессионально. Я не ожидаю появления здесь аналогов Исламского движения Узбекистана. Но ситуация сложная, особенно когда существует внешний фактор.

- Возможен ли в условиях ЦА симбиоз национализма и исламизма?

- Хороший вопрос. Я думаю, что нет. Исламизм отрицает национализм. Посмотрите на Хизб-ут Тахрир - давайте построим халифат в Ферганской долине. Есть Исламское движение Узбекистана, но их цель тоже халифат. Для этой публики границ нет. Сама идея исламского государства отрицает нацию. Если мы будем говорить теоретически, академически, даже с позиции богословия, это невозможно, это абсурд.

Хотя, почему такой вопрос региональный. Есть ислам глобальный, а есть региональный. Но эти претендует на все, а эти занимаются конкретным делом. Так что не все так просто.

- Насколько верны предположения, что при любой светской дестабилизации в странах ЦА инициатива сразу перейдет исламистам?

- Значит так. Во-первых, исламизм - это реакция. Это реакция на плохую политику. Поэтому чем хуже экономическая ситуация, тем больше шансов у исламистов. Но не все так просто - помимо реакции, это самодостаточная идеология. Если хотите, то самодостаточная политическая идеология. Представьте себе ситуацию - был кризис экономический, вот была реакция исламистов. Потом все как-то утихомирилось, но исламизм остался, он действует уже сам по себе - своя идеология, свой принцип борьбы и так далее. С этой точки зрения в ближайшие годы здесь ничего не произойдет, не будет аналога Арабской весны.

Но есть другой вариант, про который вы сами сказали. Вот идет политическая борьба между светскими партиями, группировками, кланами. Может наступить момент - тот, кто проигрывает, может обратиться за помощью к исламистам, которые будут играть в свою игру. Я вам говорю сценарий, которого мы не видим, но теоретически возможен. Я говорю, что в Кыргызстане это невозможно, а вот у соседей некоторых вполне даже возможно.

- Что вы тогда предлагаете делать лидерам стран ЦА, которые не очень-то хорошо справляются с задачами построения эффективного светского государства?

- Это вопрос не ко мне. Если вы посмотрите на постсоветское пространство, включая Россию, вы там не увидите ни одной успешной экономики. Был момент для рывка у Казахстана в 1990-е годы, был момент у России в 2000-е. Но на чем он базировался? На углеводородах. Дальше что? Где технологии? Где реформы и остальное? Сожрут, простите, нефть и газ. Будут электромобили и все.

- Не используют ли, по вашему мнению, внешние игроки фактор исламской дестабилизации в том или ином обществе в геополитических целях?

- Использовали, используют и будут использовать. Есть только один нюанс - они его не создавали, они его действительно используют. Внутренний фактор - это объективный процесс появления исламизма как феномена. Это политика.

Алексей Малашенко - российский востоковед, исламовед, политолог. Доктор исторических наук, профессор. Один из ведущих российских специалистов по проблемам ислама. В данный момент работает в исследовательском институте "Диалог цивилизаций", Берлин, Германия.