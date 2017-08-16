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ДТП в центре Бишкека. Четверо в тяжелом состоянии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364895_dt...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443084-ru.html

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16 августа 2017, 14:08       Комментарии

Ночью 16 августа в центре Бишкека столкнулись два автомобиля. Об этом "ВБ" сообщили в Управлении патрульной милиции.
Уточняется, что ДТП произошло примерно в 2.30 на пересечении улиц Абдрахманова и Горького. Столкнулись автомобиль "Тойота Хайландер" и "Хонда Степвагон". В результате аварии пострадали 4 человека - все пассажиры и водитель "Хонды".
Пострадавшие доставлены в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Что стало причиной ДТП и кто виноват, пока неизвестно.
Оба автомобиля доставлены на штрафную стоянку. Все материалы дела собраны и переданы в следственный отдел для дальнейшего разбирательства.

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