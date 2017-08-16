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Албек Ибраимов проинспектировал строительство дорог в Бишкеке

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364904_al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443083-ru.html

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16 августа 2017, 14:23       Комментарии

Мэр города Бишкек Албек Ибраимов совершил выездное совещание по строящимся дорогам столицы за счет средств городского бюджета и китайского гранта социальным объектам.
Первым объектом, который посетил градоначальник, стал учебно-воспитательный комплекс - школа-гимназия с изучением китайского языка "Достук" № 95 в микрорайоне Джал. По словам Албека Ибраимова, школа рассчитана на 660 мест, и обучение будет проводиться в две смены.
Здание школы состоит из трех блоков - двух двухэтажных и одного трехэтажного. Общая площадь здания составляет 6 тыс. квадратных метров. В школе имеется актовый зал, рассчитанный на 200 посадочных мест, спортивный зал с общей площадью 751 квадратный метр, 2 компьютерных зала технически оснащенные, столовая и современные классы. Школа откроется в новом учебном году.
В программу выездного совещания был включен и осмотр ремонтируемых дорог как за счет средств городского бюджета, так и китайского гранта.
Было проинспектировано строительство моста, расположенного на пересечении улиц Фрунзе и Айтматова, который строится за счет средств гранта КНР. Протяженность реконструируемого участка улицы Т. Айтматова составляет 2800 метров, ширина – 11 метров. Также мэр проинспектировал ход реконструкции улицы Щербакова от улицы Махатмы Ганди до Бакинской протяженностью 3,5 км. Сейчас там ведутся работы по устройству бордюров, лотков, укладке нижнего и верхнего слоев асфальтобетона.
Мэр столицы ознакомился и с ходом реконструкции улицы Бухарской в жилом массиве Красный Строитель. Здесь ремонт ведется за счет средств городского бюджета муниципальным предприятием "Бишкекасфальтсервис".
На всех улицах, где ведется реконструкция, поведены работы по замене коммуникаций, благоустройству, устройству тротуаров, ирригации и озеленению.

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