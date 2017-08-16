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Кыргызстан заинтересован в автомобилях из Узбекистана — Жээнбеков

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443080-ru.html

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16 августа 2017, 14:10       Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. Кыргызстан заинтересован в поставках автомобилей из Узбекистана, заявил глава правительства Сооронбай Жээнбеков на заседании кыргызско-узбекской межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству с участием премьера РУз Абдуллы Арипова.
По словам Жээнбекова, восемь лет прошло с момента последнего заседания комиссии. В связи с этим Кыргызстан тепло воспринял слова президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, что приоритетом внешней политики РУз является Центральная Азия.
"Для активизации сотрудничества в Кыргызстане создан благоприятный посыл, например, программа ВСП+ или беспошлинный выход на рынки Евросоюза и ЕАЭС. Необходимо принять "дорожную карту" торгово-экономического сотрудничества. Мы пришли к пониманию что развитие двух народов невозможно без снятия барьеров и ограничений", - сказал кыргызстанский премьер.
По его словам, он и его узбекистанский коллега заявили о необходимости открытия пропускных пунктов на границе, пропуска транзитных грузов и создания совместных проектов.
"Товарооборот увеличился в 1,8 раза, но на этом останавливаться не собираемся. Мы готовы покупать из Узбекистана минеральные ресурсы, хлопковое сырье, продукцию автомобильной промышленности, медицинские изделия и препараты. В свою очередь кыргызстанской стороне есть что экспортировать в Узбекистан - производство пищевой и перерабатывающей промышленности, мясо-молочную продукцию, а также текстиль и многое другое. Необходимо провести работу по снятию всех барьеров и ограничений", - сказал Жээнбеков.
Он добавил, что идет активная работа госорганов по развитию отношений между двумя странами.
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