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Жээнбеков: Кыргызстан заинтересован в долгосрочных поставках минеральных удобрений из Узбекистана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zheenbeko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443079-ru.html

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16 августа 2017, 13:55       Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17 /Салтанат Абдраева – Кабар/. Кыргызстан заинтересован в долгосрочных поставках минеральных удобрений из Узбекистана. Об этом сегодня заявил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании кыргызско-узбекской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, которое проходит в расширенном формате с участием премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.
По его словам, на переговорах в узком кругу стороны особо отметили активизацию сотрудничества между двумя странами. При этом также заявили о необходимости продолжения данного диалога и еще большего укрепления сотрудничества.
"На встрече с премьер-министром Узбекистана мы пришли к пониманию, что развитие двух народов невозможно без снятия барьеров и ограничений. Отметили необходимость возобновление пунктов пропусков на кыргызско-узбекской государственной границе, перемещение транзитных грузов, создание совместных инвестиционных проектов, создание совместных кыргызско-узбекских предприятий, логистических центров и перерабатывающих предприятий. Кроме выше обозначенных пунктов Кыргызстан заинтересован в долгосрочных поставках минеральных удобрений из Узбекистана, развитии автомобильного и железнодорожного сообщения, способствующих увеличению товарооборота и туристических потоков", - сказал Жээнбеков.
Глава правительства КР подчеркнул, что прошло 8 лет с момента последнего заседания межправкомиссии по кыргызско-узбекскому сотрудничеству. "Это достаточно длительный период в работе нашей комиссии", - отметил он.
По словам Жээнбекова, Кыргызстан тепло воспринял слова президента Шавката Мирзиёева о том, что главным приоритетом внешнеполитической деятельности Узбекистана является регион Центральной Азии. А именно укрепление отношений с соседями, с которыми связаны национальные интересы Узбекистана.
Кроме этого, как отметил премьера, мощный импульс в развития двусторонних отношений дала встреча глав государств двух стран во время визита президента Кыргызстана А.Атамбаева в Самарканд.
"Для активизации сотрудничества на сегодняшний день в Кыргызстане созданы новые благоприятные предпосылки, такие как использование возможности ВСП+ для выхода на рынки Европейского союза и выход на рынки ЕАЭС", - отметил он.

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