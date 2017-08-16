Президенты Кыргызстана Узбекистана открыли совершенно новую страницу узбекско-кыргызских отношений, - премьер А.Арипов

16 августа 2017, 14:18 Комментарии

Президенты Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев открыли совершенно новую страницу узбекско-кыргызских отношений. Об этом сказал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 16 августа на заседании межправительственной комиссии, которое проходит в госрезиденции "Ала-Арча". По его словам, за короткий период с сентября 2016 года заметно оживились двусторонние отношения государств по всем направлениям.

"Это стало возможным во многом благодаря постоянным контактам между президентами. Они открыли совершенно новую страницу узбекско-кыргызских отношений.

Сегодня нашу делегацию тепло принял президент Республики Кыргызстан Алмазбек Шаршенович Атамбаев. Состоялась открытая конструктивная беседа. Мы обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Он напутствовал на результативное проведение заседания 8-межправительственной комиссии. Это хорошая возможность глубоко проанализировать текущее состояние сотрудничества и выработать практические меры по их расширению", - сказал глава правительства РУз.