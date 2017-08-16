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Президенты Кыргызстана Узбекистана открыли совершенно новую страницу узбекско-кыргызских отношений, - премьер А.Арипов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443078-ru.html

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Премьер Узбекистана предлагает провести двусторонние дни культуры

16 августа 2017, 14:18       Комментарии

Президенты Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев открыли совершенно новую страницу узбекско-кыргызских отношений. Об этом сказал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 16 августа на заседании межправительственной комиссии, которое проходит в госрезиденции "Ала-Арча". По его словам, за короткий период с сентября 2016 года заметно оживились двусторонние отношения государств по всем направлениям.
"Это стало возможным во многом благодаря постоянным контактам между президентами. Они открыли совершенно новую страницу узбекско-кыргызских отношений.
Сегодня нашу делегацию тепло принял президент Республики Кыргызстан Алмазбек Шаршенович Атамбаев. Состоялась открытая конструктивная беседа. Мы обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Он напутствовал на результативное проведение заседания 8-межправительственной комиссии. Это хорошая возможность глубоко проанализировать текущее состояние сотрудничества и выработать практические меры по их расширению", - сказал глава правительства РУз.

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