Доллар США: 68.7350 (-0.1934) 
Евро: 80.8117 (-0.5445) 
Золото: 40.84 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызстан — наш близкий сосед, надежный и долгосрочный партнер, - премьер УзбекистанаКыргызстан — наш близкий сосед, надежный и долгосрочный партнер, - премьер УзбекистанаЖээнбеков: Кыргызстан заинтересован в долгосрочных поставках минеральных удобрений из УзбекистанаЖээнбеков: Кыргызстан заинтересован в долгосрочных поставках минеральных удобрений из Узбекистана

Премьер Узбекистана предлагает провести двусторонние дни культуры

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364900_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443077-ru.html

Похожие новости

ВОЗ и Минздрав КР определили пять блоков по двустороннему сотрудничеству

Сооронбай Жээнбеков: Развитие добрососедских отношений с Узбекистаном – один из приоритетов внешней политики нашей страны

С.Жээнбеков: Развитие добрососедских отношений с Узбекистаном — один из приоритетов внешней политики нашей страны

Узбекистан готов к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству с Кыргызстаном — Арипов

Президенты Кыргызстана Узбекистана открыли совершенно новую страницу узбекско-кыргызских отношений, - премьер А.Арипов

16 августа 2017, 13:56       Комментарии

Сегодня, 16 августа, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в рамках работы межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границ предложил провести дни узбекской культуры в Кыргызстане и дни кыргызской культуры в РУз.
По его словам, судьбы обоих государств и народов тесно переплетены, имеют общую историю и традиции, единые духовные ценности.
"Узбекистан привержен к проведению открытой доброжелательной и прагматичной политике в отношении ближайших соседей, включая Кыргызстан. Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству на незыблемых принципах добрососедства, взаимоуважения и учета интересов друг друга", - сказал Арипов.
Он отметил, что обе страны будут проводить выставки кыргызской продукции в различных городах Узбекистана.
Арипов также отметил, что президенты стран открыли новую страницу узбекско-кыргызских отношений. Премьер РУз надеется, что заседание Межправкомиссии по делимитации и демаркации госграниц пройдет успешно.
Он предложил, чтобы в этом году прошли дни культуры КР в РУз, а в следующем году, наоборот. Кроме того, глава узбекского кабмина предложил обменяться фильмотеками.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум