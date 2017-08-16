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Аэрофлот предлагает вакансии пилотов!

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364901_ae...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443076-ru.html

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16 августа 2017, 14:06       Комментарии

Впервые в Кыргызстане Аэрофлот предлагает вакансии для пилотов: командир воздушного судна( КВС) и вторых пилотов: на Б737, Б777, А320, А330, SSJ100.
Переучивание на пилотов ВС Б737, А320, а также по укороченной программе на SSJ100.
Напомним, что Аэрофлот - лидер авиационной отрасли России, член глобального авиационного альянса SkyTeam, располагает одним из самых молодых парков воздушных судов в Европе, который состоит в основном из самолетов производства Boeing и Airbus. По показателям безопасности Аэрофлот является лучшей авиакомпанией в России (коэффициент SAFA) и соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний. Аэрофлот - это гарантии, стабильность, благополучие, уверенность в завтрашнем дне.
Аэрофлот предлагает следующие условия работы:
<li>Высокая заработная плата.</li><li>Погашение задолженностей по ученическому договору перед предыдущим работодателем в связи с досрочным прекращением трудового договора.</li><li>Инфляционно защищенный и стабильно высокий социальный пакет (до 300 тыс. рублей на одного пилота ежегодно), включающий:</li>
<li>предоставление жилья (размещение в отеле) иногородним сотрудникам,</li><li>программу добровольного медицинского страхования и обслуживания в собственном медицинском центре, включая членов семьи,</li><li>страхование жизни и здоровья от несчастного случая,</li><li>страхование от утраты профессиональной трудоспособности (Loss of license),</li><li>предоставление служебных автомобильных стоянок в районе аэропорта "Шереметьево",</li><li>компенсацию оплаты детских дошкольных заведений,</li><li>программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха для cотрудников и детей в период летних каникул,</li><li>возможность участия в корпоративной программе негосударственного пенсионного обеспечения</li>
<li>Корпоративные авиабилеты для сотрудников и членов их семей (супруги, дети, родители) на рейсы Аэрофлота и более 80 компаний-авиапартнеров.</li><li>Регулярное профессиональное обучение и переподготовка на другие типы ВС за счет авиакомпании.</li><li>Содействие в получении разрешения на работу и рабочей визы (для иностранных граждан).</li><li>Возможность планирования полетов с организацией эстафет по месту жительства.</li><li>Ежегодный оплачиваемый отпуск (с выплатой дополнительной денежной компенсации), а также предоставление дополнительных отпусков.</li>
Для получения дополнительной информации просьба обращаться на сайт авиакомпании.
Телефоны для справок:
8-(499)-500-6220 - Макеев Сергей Вячеславович
8-(495)-753-8627 - Проскура Алексей Александрович

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